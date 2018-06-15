Мубарак Буссуфа: "Поздравляю "Локомотив" с чемпионством, клуб заслужил эту победу"

Полузащитник сборной Марокко Мубарак Буссуфа подвел итоги матча первого тура в группе В с Ираном (0:1).



- Говорите по-русски?

- Чуть-чуть, лучше на английском, - начал Буссуфа.

- Что произошло в концовке матча?



- Это была тяжелая игра. Мы действовали очень неплохо и показали, что хотим победить. У нас было несколько моментов, чтобы забить. Но это футбол. Очень обидно так проигрывать. Это непросто - ты настраиваешься позитивно, думаешь о победе и знаешь, что твоя команда лучше. Но в футболе случается всякое. Поздравляю Иран с победой.



- О чем был разговор в раздевалке?



- Тренер похвалил игроков, сказал, что играли хорошо. Были моменты, но мы их исправим. Конечно, после матча в раздевалке было молчание, потому что никто не ожидал, что мы проиграем.



- Можно назвать это концом для сборной Марокко на ЧМ?



- Нет, не думаю, что это конец. В футболе всегда появляются шансы и нужно ими пользоваться. Конечно, нам будет тяжело, потому что в нашей группе Португалия и Испания. Посмотрим, на что мы способны.



- С какими ожиданиями вернулись в Россию?



- Здорово вернуться, я провел здесь 5 лет - это было хорошее время. Хочу поблагодарить всех за прием, я знаю эту страну - очень приятно тут находиться.



- "Локомотив" выиграл чемпионат, вы поздравили команду?



- Да, поздравляю их. Они заслужили эту победу, желаю им всего хорошего.



- Как вам атмосфера на стадионе?



- Фантастический стадион. Один из самых красивых, на которых мне приходилось играть. Мои поздравления Санкт-Петербургу - у города отличный стадион.



- Помните старый стадион в городе - "Петровский"?



- Да, он здесь недалеко.



- Можете сравнить с "Санкт-Петербургом"?



- Они сильно отличаются. (Игорь НОВИКОВ)

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