16:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мстители играют в футбол: в Москве появились граффити к ЧМ-2018

Мстители играют в футбол. Московское граффити, посвященное ЧМ-2018. Фото Официальный сайт мэрии Москвы. Мстители играют в футбол. Московское граффити, посвященное ЧМ-2018. Фото Официальный сайт мэрии Москвы.
Мстители играют в футбол. Московское граффити, посвященное ЧМ-2018. Фото Официальный сайт мэрии Москвы.
1

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира-2018, появились в Москве, сообщает официальный сайт мэрии города. На офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной франшизы "Мстители". В футбол играют Алая Ведьма, Человек-Паук, Черная Вдова, Железный человек, Доктор Стрэндж, Халк, Мантис и Грут.

Также на торце пятиэтажного жилого дома 21 на проспекте Маршала Жукова нарисован подросток, выбрасывающий мяч из аута. 

По словам автора проекта Ивана Пантелеева, автор работ - аргентинский художник Мартин Рон, один из самых популярных творцов в стиле стрит-арт.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/40067073/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Красно-белая в золоте. Всё как надо)

16:31

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!