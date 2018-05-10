Мстители играют в футбол: в Москве появились граффити к ЧМ-2018

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира-2018, появились в Москве, сообщает официальный сайт мэрии города. На офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной франшизы "Мстители". В футбол играют Алая Ведьма, Человек-Паук, Черная Вдова, Железный человек, Доктор Стрэндж, Халк, Мантис и Грут.

Также на торце пятиэтажного жилого дома 21 на проспекте Маршала Жукова нарисован подросток, выбрасывающий мяч из аута.

По словам автора проекта Ивана Пантелеева, автор работ - аргентинский художник Мартин Рон, один из самых популярных творцов в стиле стрит-арт.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу