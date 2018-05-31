"Может, потому, что поменяли тактику?". Жирков – о причинах поражения от Австрии

Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о причинах поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче. По его словам, команда много ошибалась.

– Был тяжелый сбор. Это сказалось на качестве игры. Можно сказать, нагрузки такие же, как были перед Евро-2008. Положительного в матче с Австрией, к сожалению, оказалось мало. Были отдельные выходы в атаку, Федя мог забить. Много ошибались и теряли необязательные мячи. От этого игра ломалась, мы получали контратаки.

– Есть ощущение, что уже в середине первого тайма почти вся команда задохнулась.

– Такое чувствовалось, да. Наверное, дело в том, что в первом тайме мы активно использовали прессинг и тратили много сил.

– Может, потому, что поменяли тактику игру? Раньше играли в пять защитников, а теперь вышли в четыре... В атаке так мало получалось, может быть, из-за постоянных потерь мяча. (Дмитрий СИМОНОВ)

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