Мойзес Симон не сыграет на ЧМ-2018 за сборную Нигерии

Нападающий сборной Нигерии и бельгийского "Гента" Мойзес Симон пропустит чемпионат мира в России из-за травмы бедра, информирует BBC. Форвард был среди претендентов на включение в окончательный состав сборной Нигерии из 23 человек.

Однако из-за повреждения он пропустит три или четыре недели. По словам главного тренера национальной команды Гернота Рора, Симон был важным игроком во время квалификационных матчей.

Нападающий сыграл за национальную команду 21 матч и забил 4 гола.

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