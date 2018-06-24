"Моя команда это маленький мальчик, который вышел играть против взрослых мужиков". Тренер Панамы жжет после 1:6

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес сказал, что Англия (1:6) в матче чемпионата мира-2018 выглядела так мощно, что могла забить еще больше, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Нижнего Новгорода.

– Мяч Панамы отмечал весь стадион. А для вас это тоже большая радость?

– Голой Фелипе Балоя очень меня порадовал. Он ведь заканчивал карьеру в сборной. Но вернулся, и Бог послал ему этот гол. Очень красивый мяч! Когда вы дебютируете на ЧМ, вы радуетесь малому. Даже одному голу. Что касается игры, то кажется, мы могли пропустить еще больше. Старались действовать против Англии уверенно, агрессивно, но разница в классе огромная. Два пенальти, отличные стандарты, мощный напор – все это нас ошарашило. Мы избежали еще более тяжелой катастрофы, потому что во втором тайме перестроились. Если бы не сделали этого, счет был бы еще крупнее.

– Что сказали в перерыве своей команде?

– 0:5 после первого тайма это был тяжелейший удар. Нашей задачей было сыграть вничью хотя бы в одном из таймов. Вот это и сказал им – давайте, еще есть шанс спасти лицо. Да, ребята опасались перед матчем. Панама на этом чемпионате мира – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков.

– Как думаете, кто пройдет дальше – Англия или Бельгия?

– Обе команды великолепны. Не готов давать прогнозы. Есть и другие претенденты – Бразилия, Испания, Германия. Но я хотел бы отметить еще команды Швейцарии и Хорватии. Они тоже могут пройти далеко. Замечательные сборные. Такие игроки, такие скорости! Я смотрю эти матчи и получаю огромное удовольствие!

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