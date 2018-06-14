23:56 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Моуринью предостерег сборную России: "Египет лучше саудовцев, а Уругвай сильнее египтян"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посоветовал россиянам не слишком радоваться после победы в матче открытия чемпионата мира-2018 над Саудовской Аравией (5:0). По его словам, со следующими соперниками команде будет намного сложнее.

- Перед матчем я говорил, что россияне настроены пессимистично. И после одной игры нед повода быть чрезвычайно оптимистичными, - заявил Моуринью в эфире RT. - Радуйтесь, это хорошая победа и хороший счет. Эти голы могут сыграть важную роль. Но помните, что саудовцы выглядели разочаровывающе. Сборная Египта лучше их. А Уругвай сильнее египтян.

Россия - Саудовская Аравия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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