Моуринью поделился ожиданиями от матча Хорватия - Англия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии​. Во вторник Франция стала первым финалистом турнира, обыграв Бельгию (1:0).

– Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов, – сказал Моуринью в эфире RT. – Моложе игроки, проще и легче прошли групповой этап и плей-офф. Матч с Бельгией прошел в экспериментальном составе, то есть основа играла на один матч меньше. Только Эшли Янгу больше 30 лет, а остальные футболисты очень молоды. У Хорватии же сильные полузащитники, на таком же уровне как у сборной Франции.

Когда я покупал Модрича, в Испании мне говорили, что это худший трансфер в истории "Реала", но это далеко не так. Мне кажется, у Хорватии хороший менталитет, контроль мяча, но у Англии веселая команда. Смотришь на них – они радуются. Нужно быть самими собой или чуточку лучше за счет адреналина, осознания собственной важности. Надеюсь, что англичане не будут себя чувствовать как бельгийцы. Я общался со своими игроками из "Манчестер Юнайтед", Джесси Лингард очень счастлив и рад каждому матчу.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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