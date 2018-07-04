Моуринью оценил шансы сборной Англии выйти в финал чемпионата мира-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что сборная Англии может выйти в финал чемпионата мира-2018. В 1/8 финала англичане переиграли колумбийцев (1:1, пен. - 4:3).

- С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено, - цитирует RT Моуринью. - Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему. Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал.

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