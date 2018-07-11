Моуринью оценил игру вратаря сборной Англии Пикфорда

Жозе Моуринью во время полуфинала чемпионата мира-2018 с Хорватией поделился мнением об игре вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.

– Решение поставить Пикфорда в основной состав было важным. Он всего два года выступает на серьезном уровне. Мне кажется, это решение было принято в силу его личностных качеств. Он выглядит очень уверенным в себе. Я называю это "положительное высокомерие". Мне нравится, когда игрок заносчив в хорошем смысле, верит в себя. Он никогда не стоит на линии, он всегда на 5—10 метров впереди ворот. Возможно, с точки зрения "физики" он – не самый хороший вариант голкипера. Но он отлично себя проявляет, – приводит слова Моуринью Russia Today.