Моуринью - об игре Де Хеа против Португалии: "Он допустил грубую ошибку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что голкипер сборной Испании Давид Де Хеа допустил грубую ошибку во вчерашнем матче против Португалии. Встреча завершилась с ничейным счетом 3:3, а сам 27-летний вратарь неудачно действовал в одном из ее эпизодов, позволив забить гол Криштиану Роналду.

- Это мой мальчик, мне больно говорить, но он допустил грубую ошибку, - приводит слова португальского специалиста Marca. - Таких ошибок он не допускает, играя за "Манчестер Юнайтед". Но это иногда случается с лучшими.

Испания в рамках группового этапа чемпионата мира-2018 проведет еще две встречи против команд Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).