Моуринью назвал потрясающим ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что чемпионат мира-2018, проходящий в России, является потрясающим.

- Чемпионат мира – потрясающий, - цитирует Моуринью RT. - Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор.

Он также отметил, что был рад посетить Россию.

- Я был рад побывать в России и ощутить всё это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира, - сказал Моуринью.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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