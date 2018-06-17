Моуринью и Левитин намерены посетить матч Бразилия - Швейцария

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и помощник президента РФ Игорь Левитин планируют посмотреть на стадионе "Ростов-Арена" матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии, информирует ТАСС. Встреча станет первой на ЧМ-2018, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча группы E состоится 17 июня, игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей. На групповом этапе кроме сборных Бразилии и Швейцарии сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

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