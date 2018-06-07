Моуринью дал прогноз на исход группового турнира ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью спрогнозировал исход группового турнира чемпионата мира-2018.

Группа А: Первая строчка в этом квартете, по мнению португальца, останется за сборной Уругвая. - Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта.

Группа В: - Я думаю, что Испания займет первое место в группе B. При этом второе место останется за Португалией, - цитирует португальца RT.

Группа С: Первое место займет сборная Франции. А в случае со вторым нас ждет сюрприз. Оно останется за Австралией.

Группа D:- В группе D первое место займет малыш (Лионель Месси из сборной Аргентины. – прим. "СЭ"). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную – Нигерии.

Группа Е: - Бразилия займет первое место. А у Матича отпуск начнется раньше запланированного. Второй финиширует Швейцария. Извини, Неманья, но тебе нужно отдохнуть.

Группа F: - Германия займет первое место в группе F. А второе достанется Мексике

Группа G: - Что касается группы G... Вперед, Англия. А второе место останется за Бельгией. Группа Н: Сенегал станет первым в группе H, а за Польшей останется второе место.

Все о чемпионате мира по футболу-2018