Моуринью дал прогноз на исход группового турнира ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью спрогнозировал исход группового турнира чемпионата мира-2018.
Группа А: Первая строчка в этом квартете, по мнению португальца, останется за сборной Уругвая. - Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта.
Группа В: - Я думаю, что Испания займет первое место в группе B. При этом второе место останется за Португалией, - цитирует португальца RT.
Группа С: Первое место займет сборная Франции. А в случае со вторым нас ждет сюрприз. Оно останется за Австралией.
Группа D:- В группе D первое место займет малыш (Лионель Месси из сборной Аргентины. – прим. "СЭ"). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную – Нигерии.
Группа Е: - Бразилия займет первое место. А у Матича отпуск начнется раньше запланированного. Второй финиширует Швейцария. Извини, Неманья, но тебе нужно отдохнуть.
Группа G: - Что касается группы G... Вперед, Англия. А второе место останется за Бельгией.
Группа Н: Сенегал станет первым в группе H, а за Польшей останется второе место.
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https://russian.rt.com/sport/news/520228-ispaniya-portugaliya-gruppa-prognoz-mourinyu
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