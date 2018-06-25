Мостовой считает, что если Салах уйдет о сборной Египта никто знать не будет

Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что Египетской федерации футбола нужно удержать в сборной форварда Мохамеда Салаха. По информации CNN, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с руководством Чеченской республики. По мнению Салаха, его использовали в политических целях.

– Конечно, нужно пойти на все, чтобы удержать Мохамеда, для египтян это большая звезда! – сказал Мостовой. – Естественно, это не очень хорошо, что Салаха так принимали, возили везде. Это ненормально, когда команда готовится. Человек был травмирован, тренировался и восстанавливался. Если бы нападающий был здоров, тогда спокойно можно ходить на встречи, а в этой ситуации это отвлекало. В итоге египтяне сами себе и навредили. Но, конечно, Салаха нужно сохранить в команде – если парень уйдет, о сборной Египта никто и знать не будет. (Игорь НОВИКОВ)