Москвичам в день матча Германия – Мексика рекомендовано пересесть на общественный транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Твиттере призвал московских автомобилистов сегодня, 17 июня, пересесть на общественный транспорт. Такая рекомендация связана с проведением на стадионе "Лужники" матча группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Мексики. В районе Хамовники, где расположена арена, введены изменения движения и перекрытия.

Накануне, 16 июня, движение транспорта было ограничено в районе стадиона "Спартак", где встречались Аргентина и Исландия (1:1).

Сегодня играют Германия и Мексика. Несмотря на выходной день, пользуйтесь городским транспортом, чтобы добраться до Лужников pic.twitter.com/qvyR2PgC3O – ЦОДД (@gucodd) 17 июня 2018 г.

Германия – Мексика: прямая онлайн-трансляция матча – 17 июня 2018 в 18.00

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