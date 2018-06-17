Москва, Сочи и Санкт-Петербург - в тройке лидеров ЧМ-2018 по посещаемости матчей

Санкт-Петербург вошел в первую тройку городов по посещаемости матчей чемпионата мира. Как сообщает агентство ТурСтат, в список также вошли Москва и Сочи. За первые три дня турнира в России игры посетили почти 370 тысяч болельщиков.

Матч на петербургском стадионе стал в одним из трех рекордных матчей чемпионата по числу зрителей. На игру пришли посмотреть 62 548 болельщиков. На матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии 14 присутствовали 78 011 зрителей.

Матч между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге стал самым низкопосещаемым – игру вживую посмотрели всего 27 015 зрителей.

Матч между сборными Марокко и Ирана на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове также вошел в тройку наиболее посещаемых игр. Его посмотрели более 62,5 тысячи человек.

Подробнее со статистикой посещаемости турнира можно ознакомиться по ссылке.

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