Москва направит около 4 миллиардов рублей на проведение ЧМ-2018

Мэрия Москвы заложила порядка 4 миллиардов рублей в проекте бюджета города на 2018 год на проведение чемпионата мира 2018 года.

- Расходы Москомспорта составляют 30,51 миллиарда рублей. Расходные обязательства, связанные с организацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира, - это 4 миллиарда рублей, что составляет 13 процентов от общего объема расходов, - цитирует ТАСС заместителя руководителя департамента спорта и туризма Москвы Светлану Канищеву.