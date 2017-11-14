17:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Москва направит около 4 миллиардов рублей на проведение ЧМ-2018

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Мэрия Москвы заложила порядка 4 миллиардов рублей в проекте бюджета города на 2018 год на проведение чемпионата мира 2018 года.

- Расходы Москомспорта составляют 30,51 миллиарда рублей. Расходные обязательства, связанные с организацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира, - это 4 миллиарда рублей, что составляет 13 процентов от общего объема расходов, - цитирует ТАСС заместителя руководителя департамента спорта и туризма Москвы Светлану Канищеву.

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/4728083

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

Всё ради показухи.Матчи для чиновников,а народ по 2 часа не может уйти со стадиона.ЧМ для пускания пыли в глаза.Нищая страна возит иностранцев бесплатно,а для своих граждан поднимает цены.

18:27

Rus_Tam

Все на турнирах зарабатывают, а мы тратим!

17:53