Московскую фан-зону ЧМ-2018 в первый день работы посетили около 40 тысяч человек

В воскресенье, 10 июня, состоялось открытие на Воробьевых горах состоялось открытие московского фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018. В первый день работы фан-зону посетили около 40 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов развлекательного мероприятия.

Московская фан-зона очень хороша

В открытии фестиваля приняли участие лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостям фан-зоны были представлены выступления популярных музыкантов и развлекательные мероприятия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

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