Московское метро работает бесплатно в честь победы сборной России

На станции "Ломоносовский проспект" открыт бесплатный вход в честь победы сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

Три турникета находятся в статичном положении, и сотрудники приглашают болельщиков проследовать сквозь них. Станция "Ломоносовский проспект" расположена ближе остальных к Фестивалю болельщиков на Воробьевых горах. До фан-зоны также ходят шаттлы от "Киевской" и "Ленинского проспекта". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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