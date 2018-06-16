Московское метро из-за ЧМ-2018 будет работать до 3 часов ночи

Официальный твиттер Московского метрополитена сообщил, что сегодня метро будет работать до 3 часов ночи. Причина - позднее время окончания матчей чемпионата мира-2018. Матч Хорватия - Нигерия, который пройдет в Калининграде, закончится в полночь по московскому времени.
Сегодня аж 4 матча Чемпионата и последний начинается в Калининграде в 22 по московскому времени. Но не волнуйтесь! Мы не подведем и всех развезем 💪💪💪– Мосметро (@MoscowMetro) 16 июня 2018 г.
Сегодня все станции #мосметро и #МЦК открыты до 3 часов ночи. Болейте на здоровье 😊