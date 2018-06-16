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Московское метро из-за ЧМ-2018 будет работать до 3 часов ночи


Официальный твиттер Московского метрополитена сообщил, что сегодня метро будет работать до 3 часов ночи. Причина - позднее время окончания матчей чемпионата мира-2018. Матч Хорватия - Нигерия, который пройдет в Калининграде, закончится в полночь по московскому времени.

Полный календарь чемпионата мира по футболу 

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