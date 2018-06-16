Московское метро из-за ЧМ-2018 будет работать до 3 часов ночи

Сегодня аж 4 матча Чемпионата и последний начинается в Калининграде в 22 по московскому времени. Но не волнуйтесь! Мы не подведем и всех развезем 💪💪💪

Сегодня все станции #мосметро и #МЦК открыты до 3 часов ночи. Болейте на здоровье 😊