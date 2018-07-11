Московское метро и МЦК продлят работу из-за матча ЧМ-2018 Хорватия - Англия

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в ночь со среды на четверг метрополитен будут работать на два часа дольше обычного. Это связано с проведением матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии.

Воспользоваться услугами метро можно будет до 3.00 по московскому времени.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Лужники" матча полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии", - цитирует представителя департамента "Интерфакс".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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