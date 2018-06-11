Московский велопрокат ввел новый тариф на время ЧМ-2018

С понедельника, 11 июня, в московском велопрокате вступил в силу новый тариф, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта. По информации издания, данное предложение будет действовать во время чемпионата мира-2018.

За 350 рублей желающие могут приобрести доступ на три дня. В абонемент будут включены часовые поездки. Все поездки сверх этого времени будут оплачиваться дополнительно – 100 рублей за второй час, 450 – за следующие два часа, 1000 – за поездку от 3 до 6 часов.

На данный момент в Москве функционируют 380 станций, на них доступны к прокату 4300 велосипедов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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