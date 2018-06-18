Московский метрополитен нестандартно поздравил сборную Мексики с победой над Германией

Московский метрополитен на испанском языке поздравил болельщиков сборной Мексики с победой над Германией (1:0) в матче чемпионата мира. Встреча прошла 17 июня на московском стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.

- В честь победы сборной Мексики мы поздравляем болельщиков с победой на испанском языке и также на испанском подсказываем, как доехать со станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники", - говорится в сообщении метрополитена в Твиттере.

В честь победы сборной Мексики мы поздравляем болельщиков с победой на испанском языке и также на испанском подсказываем, как доехать со станции #МЦК Лужники. – Мосметро (@MoscowMetro) 17 июня 2018 г.

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