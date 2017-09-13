Московские полицейские на ЧМ-2018 пересядут на электромотоциклы от "Калашникова"

Полиция Москвы получит к чемпионату мира-2018 от 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников", сообщает Welcome 2018 со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.

- Концерн "Калашников" сделал электрический мотоцикл. Один сделали для армии, вторая модель - для полиции Москвы. И в следующем году мы рассчитываем, что к чемпионату мира от 30 до 50 полицейских выедут на них, - сказал Ликсутов.