Московские кондитеры приготовили для Месси торт в форме него самого

Сегодня, 24 июня, нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 31 год. Московские кондитеры решили поздравить лидера "альбиселесте", приготовив для него 60-килограмовый шоколадный торт в форме самого игрока, сообщает newsx.com.

Съедобный Месси "одет" в форму национальной команды, которая в эти дни выступает на чемпионате мира в России.

По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, ее компания находилась в тесном контакте с представителями игрока. "Мы передадим Лионеля Месси Лионель Месси", - сказала она.

Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко. Несмотря на это, команда Месси не потеряла шансов на выход в плей-офф. В третьем туре южноамериканцы сыграют с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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