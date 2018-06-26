Московская область готова к выполнению программы по наследию ЧМ-2018

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Подмосковье готово выполнить поручение президента в полном объеме. Ранее на официальном сайте Кремля было опубликовано поручение президента России Владимира Путина к правительству РФ и региональным властям, в котором говорится о необходимости обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года после окончания турнира.

Отмечается, что после ЧМ тренировочные базы останутся как наследие чемпионата мира по футболу. На них будут проводиться спортивные мероприятия – как любительские, так и профессиональные, в том числе и международные турниры. Также на этих объектах будут открыты отделения по 13-ти видам спорта, где будут заниматься более 5000 спортсменов, в том числе и футболисты.

По словам Терюшкова, ресурсное обеспечение региональной программы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок составило 1597,3 миллиона рублей. Софинансирование из федерального бюджета – 741,3 миллиона рублей, финансирование из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области – 856,0 миллиона рублей.

– Наша задача – оправдать эти серьезные вложения. Решения по выполнению поручения президента уже разработаны, все объекты будут востребованы и загружены, – цитирует Терюшкова 360tv.ru. -Тренировочные базы в дальнейшем будут использованы в программе "отложенного туризма", как наследие чемпионата мира-2018 года.

Терюшков также отметил, что многие любители футбола со всего мира захотят посетить номера, где жили Криштиану Роналду и Лионель Месси. Некоторые из этих номеров будут переоборудованы под нужды спортивных школы, для развития массового спорта и спортивного досуга жителей Московской области.

- Регион готов к выполнению поручения президента на 100 процентов, - заключил Терюшков.