Мошки атакуют англичан в Волгограде

У авторитетного корреспондента агентства Associated Press Роба Харриса возникли сложности во время записи сюжета о матче чемпионата мира между сборными Туниса и Англии в Волгограде. Об этом журналист рассказал в своем Твиттере.



- Мухи и комары являются проблемой в Волгограде, - написал Харрис, приложив неудачную съемку.

Flies & mosquitoes a problem in Volgograd ... as experienced while trying to talk for TV. @AP_Sports

England-Tunisia here tonight #WorldCup pic.twitter.com/KEPvnG5Tsh – Rob Harris (@RobHarris) 18 июня 2018 г.

Харрису в итоге все-таки удалось записать полноценный двухминутный сюжет.



17 июня сообщалось, что в Волгограде была проведена дополнительная обработка зеленых насаждений от мошкары и комаров. Эти насекомые появились в городе накануне чемпионата мира и доставляют массу проблем местным жителям и гостям Волгограда, приехавшим на матчи.



Обработка в середине мая должного эффекта не дала, поэтому власти города намерены перед каждой игрой проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

Сегодня, 18 июня, в 21.00 по московскому времени на "Волгоград Арене" начнется матч чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Для Волгограда встреча станет первой в рамках мирового первенства в России.

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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