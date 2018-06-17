Мошек и комаров в Волгограде будут травить перед каждым матчем чемпионата мира

Власти Волгограда примут меры по борьбе с мошками и комарами, которые атаковали жителей города и гостей, приехавших на ЧМ-2018. В середине мая предпринимались шаги по борьбе с насекомыми. Для этого с самолета рассеивались вещества, отравляющие комаров и мошек. Однако эффект оказался непродолжительным, и насекомые вернулись в город, принявшись доставлять неудобства его жителям и гостям.

– Обработка будет проводиться наземным способом в соответствии с графиком, согласованным Роспотребнадзором, – цитирует "КП-Волгоград" главного врача Волгоградской областной дезинфекционной станции Максим Анищенко. – Будет использован препарат, действие которого направлено на как на комаров, так и на мошку. Это не причинит вреда человеку и животным.

Обработка будет проводиться перед каждым матчем. Первая встреча в Волгограде состоится между Тунисом и Англией 18 июня.

Тунис - Англия: онлайн-трансляция матча