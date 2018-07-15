Морьентес дал прогноз на финал чемпионата мира

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2018 года, в котором сыграют Франция и Хорватия. Решающий матч турнира в России состоится сегодня, 15 июля, в "Лужниках".

– Думаю, что ни одна из команд-участниц финала не удивит нас чем-то принципиально новым, – цитирует RT Морьентеса. – Франция – это сборная, тактика которой выстраивается от защиты, это команда с сильной защитой, которая в итоге попробует воспользоваться сильнейшими игроками, например, Мбаппе или Гризманом. Хорватия – более естественная, они хотят играть в футбол, они хотят идти в атаку, забивать голы. И думаю, такой и будет основная динамика этого финала. Пусть выиграет сильнейший.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь