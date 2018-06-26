Мордовским врачам удалось минимизировать риски при травме Квиста

Мордовские врачи знали клиническую картину травмировавшегося на чемпионате мира полузащитника сборной Дании Вильяма Квиста, поэтому риски удалось минимизировать. Об этом сообщил главный врач республиканской клинической больницы Республики Мордовия Сергей Ладяев.

Квист получил травму в матче первого тура группы С против сборной Перу (1:0), который прошел в Саранске 16 июня. В середине первого тайма полузащитник после столкновения с соперником упал на газон, после чего покинул поле на носилках. Датский игрок был доставлен в республиканскую клиническую больницу, где ему было сделано обследование и поставлен диагноз, позднее Квист отправился в Данию для более детального медицинского обследования, которое выявило у футболиста перелом двух ребер и прокол легкого. Спустя несколько дней главный тренер сборной Дании Оге Харейде сообщил, что Квист вернется в расположение национальной команды и возобновит тренировки в ближайшее время.

- Мы сразу сориентировали его, что сроки госпитализации будут от трех до пяти суток, - цитирует ТАСС Ладяева. - Он это знал, это было обговорено на этапе госпитализации пациента, поэтому в целом мы для себя клиническую картину заболевания и возможных путей его развития уже знали. Поэтому риски удалось минимизировать, и мы уложились в те сроки, которые изначально обговорили с самим пациентом.

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