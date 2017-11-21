Мордовия почти догнала график подготовки к ЧМ-2018

Мордовия почти догнала график подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. По его словам, у руководства округа была озабоченность по готовности объектов турнира.

- Мы считаем, что республика практически вошла в график, и к чемпионату мира все будет готово по тому плану, который был согласован, - сказал Бабич. - Настороженности, что мы не успеем, не сдадим, нет. Можно констатировать, что в ближайшее время Мордовия получит современный аэропорт, и теперь нужно будет делать все для того, чтобы он действительно заполнялся. То же касается Восточного обхода Саранска и ряда других объектов, в том числе стадиона - мы понимаем степень его строительной готовности, готовности к сдаче в эксплуатацию, прохождения всех контрольных процедур.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.