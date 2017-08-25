"Мордовия-Арена" может сохранить вместимость после ЧМ-2018

Дмитрий Догадов, заместитель генерального директора ПСО "Казань", выступающего в роли подрядчика, рассказал о том, что стадион "Мордовия-Арена" в Саранске может сохранить вместимость в 44 тысячи мест после проведения чемпионата мира 2018 года. Изначально планировалось сократить количество мест до 30 тысяч.

- Сейчас ведется монтаж металлических конструкций временных трибун, которые обеспечат вместимость в 44 тысяч мест, - цитирует ТАСС Догадова. - В дальнейшем в рамках программы наследия будет принято решение - или они демонтированы и переданы в детско-юношеские школы, или вместимость стадиона будет такой постоянно. Решение будет приниматься уже после чемпионата мира.