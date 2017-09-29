Мората вызван в сборную Испании на матчи против Албании и Израиля

Тренерский штаб сборной Испании объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Албании (дома, 6 октября) и Израиля (на выезде, 9 октября). Так, в список нападающих включен новичок "Челси" Альваро Мората, забивший в 8 матчах за новый клуб 7 голов.
Полностью состав сборной испании выглядит следующим образом:
вратари: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пепе Рейна;
защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Марк Бартра, Дани Карвахаль, Начо, Начо Монреаль, Жерар Пике, Серхио Рамос;
полузащитники: Тиагу Алькантара, Серхио Бускетс, Асьер Ильяраменди, Давид Силва, Андрес Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио;
нападающие: Яго Аспас, Хосе Кальехон, Родриго Морено, Альваро Мората, Педро.
Напомним, Испания занимает первое место в группе G, набрав в 8 играх 22 очка. Занимающая вторую строчку Италия набрала 19 баллов.
🚨 OFICIAL | 📝 Lista de la @SeFutbol para los partidos ante Albania e Israel / Spain's call up– Selección Española (@SeFutbol) 29 сентября 2017 г.
#⃣ #SEFlive
📺 https://t.co/bOzaKKwQtR pic.twitter.com/W7ORV6jpdw