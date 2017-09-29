Мората вызван в сборную Испании на матчи против Албании и Израиля

Тренерский штаб сборной Испании объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Албании (дома, 6 октября) и Израиля (на выезде, 9 октября). Так, в список нападающих включен новичок "Челси" Альваро Мората, забивший в 8 матчах за новый клуб 7 голов.

Полностью состав сборной испании выглядит следующим образом:

вратари: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пепе Рейна;

защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Марк Бартра, Дани Карвахаль, Начо, Начо Монреаль, Жерар Пике, Серхио Рамос;

полузащитники: Тиагу Алькантара, Серхио Бускетс, Асьер Ильяраменди, Давид Силва, Андрес Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио;

нападающие: Яго Аспас, Хосе Кальехон, Родриго Морено, Альваро Мората, Педро.

Напомним, Испания занимает первое место в группе G, набрав в 8 играх 22 очка. Занимающая вторую строчку Италия набрала 19 баллов.