21:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Мона Лиза" "примерила" футболку сборной Франции


Музей Лувра в Твиттере поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира-2018

Лувр представил видоизмененную версию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". На изображении Лиза дель Джокондо одета в футболку национальной команды Франции.

 

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "золотой мяч" //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!

 

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