"Мона Лиза" "примерила" футболку сборной Франции

Музей Лувра в Твиттере поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира-2018.
Лувр представил видоизмененную версию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". На изображении Лиза дель Джокондо одета в футболку национальной команды Франции.
Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! 🎉⚽ 🇫🇷 pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g– Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 июля 2018 г.
Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "золотой мяч" //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!
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