"Мона Лиза" "примерила" футболку сборной Франции

Музей Лувра в Твиттере поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира-2018.

Лувр представил видоизмененную версию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". На изображении Лиза дель Джокондо одета в футболку национальной команды Франции.

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!