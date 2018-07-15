Момент дня. Президент Франции бурно празднует победу своей сборной на ЧМ-2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон эмоционально отреагировал на победу своей национальной команды в финале чемпионата мира. Французы обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2 в "Лужниках".

Макрон следил за игрой в президентской ложе главной арены ЧМ-2018 вместе с Президентом России Владимиром Путиным, главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и руководителем ФИФА Джанни Инфантино. Перед финалом главы государств провели встречу, а Путин подарил букеты цветов супруге Макрона и Грабар-Китарович.

The President of France, Emmanuel Macron.



Absolutely loving it. pic.twitter.com/omRLauG198 – ESPN FC (@ESPNFC) 15 июля 2018 г.

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