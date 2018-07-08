13:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Мои Воины! Моя Гордость!" Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности

Селфи Артема ДЗЮБЫ с игроками сборной России. Фото instagram.com/artem.dzyuba Селфи Артема ДЗЮБЫ с игроками сборной России. Фото instagram.com/artem.dzyuba Селфи Артема ДЗЮБЫ с игроками сборной России. Фото instagram.com/artem.dzyuba Селфи Артема ДЗЮБЫ с игроками сборной России. Фото instagram.com/artem.dzyuba
Селфи Артема ДЗЮБЫ с игроками сборной России. Фото instagram.com/artem.dzyuba

Нападающий сборной России Артем Дзюба в Инстаграме опубликовал фотографии с каждым из партнеров по команде. Фотографии были сделаны на борту самолета, на котором игроки возвращались в Москву после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира.

Каждая из 22 фотографий подписана следующим образом: "Мои Воины! Моя Гордость!"

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результаты опроса
47284 чел.
Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
Игорь АКИНФЕЕВ
13.5%
Мариу ФЕРНАНДЕС
32.6%
Илья КУТЕПОВ
1.2%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
5.6%
Федор КУДРЯШОВ
0.2%
Александр САМЕДОВ
0.2%
Далер КУЗЯЕВ
0.4%
Роман ЗОБНИН
7.3%
Денис ЧЕРЫШЕВ
10.8%
Александр ГОЛОВИН
3.6%
Артем ДЗЮБА
20.1%
Александр ЕРОХИН
0.2%
Федор СМОЛОВ
1.5%
Юрий ГАЗИНСКИЙ
0.2%
Алан ДЗАГОЕВ
2.6%
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