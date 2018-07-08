"Мои Воины! Моя Гордость!" Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности

Нападающий сборной России Артем Дзюба в Инстаграме опубликовал фотографии с каждым из партнеров по команде. Фотографии были сделаны на борту самолета, на котором игроки возвращались в Москву после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира.

Каждая из 22 фотографий подписана следующим образом: "Мои Воины! Моя Гордость!"

Дзюба превратил свой Инстаграм в фотосессию с игроками 💪🏼 pic.twitter.com/v0oOrvaPYs – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 июля 2018 г.

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