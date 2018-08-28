Мохамед Салах: "Во время ЧМ-2018 меня часто отвлекали"

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отметил, что во время чемпионата мира-2018 в России не мог сосредоточиться на игре. По слова футболиста, его и команду часто отвлекали.

- Я требовал большей безопасности для всех игроков команды, не только для себя, - приводит The Guardian слова Салаха. - Нас часто отвлекали во время участия в чемпионате мира-2018. Дважды я не мог пойти в ресторан, поскольку мне сказали, что нельзя выходить из-за толпы, которая собралась внутри отеля. Меня часто беспокоили гости, которые приходили ко мне и хотели поговорить.

Сборная Египта потерпела три поражения на ЧМ - от Уругвая, России и Саудовской Аравии. Салах забил два мяча на этом турнире.