Мохамед Салах: "В финале Лиги чемпионов пережил худший момент в карьере"

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признался, что пережил страшные мгновения во время финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). Форвард получил травму в первом тайме встречи и был заменен.

– Это было очень страшно, – цитирует Marca Салаха. – В какой-то момент я подумал, что пропущу чемпионат мира. Это был худший момент в моей карьере.

Напомним, что сборная Египта будет соперником России в групповом турнире ЧМ-2018.

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