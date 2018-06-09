Мохамед Салах: "Кто-то скажет: "Сборная Египта квалифицировалась на ЧМ и этого достаточно"

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах выразил уверенность, что его национальная команда поборется за выход из группы на чемпионате мира-2018.



- Впервые за 28 лет мы прошли квалификационный отбор на чемпионат мира, - цитирует Marca Салаха. - Мы становились чемпионами Кубка африканских наций в 2006, 2008 и 2010 гг. и при этом не могли квалифицироваться на чемпионаты мира.



Мы долго шли к такому результату, сейчас кто-то может сказать: "Вы квалифицировались, этого достаточно". Но это не так, ни для меня, ни для команды; мы хотим творить историю.



Сборная Египта в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

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