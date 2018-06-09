Мохамед Салах: "Буду готов к первому матчу ЧМ против Уругвая 15 июня"

Форвард сборной Египта Мохамед Салах заявил, что будет готов к первому матчу национальной команды в групповом турнире чемпионата мира-2018 против Уругвая.



26 мая игрок получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Сообщалось, что из-за повреждения Салах не сыграет с уругвайцами.

- Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира и достигнуть мечты Египта, - приводит FourFourTwo слова Салаха. - Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и я буду готов играть против Уругвая. Я никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать все возможное для египетского народа.

Матч сборных Египта и Уругвая пройдет 15 июня в Екатеринбурге, начало - 17.00 по московскому времени.



Сборная Египта в групповом турнире ЧМ-2018 также встретится с Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

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