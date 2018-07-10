"Могли побороться за титул, хотя в нас никто не верил". Черчесов - о выступлении сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда одержала моральную победу на чемпионате мира-2018, объединив страну. 54-летний специалист добавил, что российская сборная имела все шансы побороться за титул, несмотря на то, что в нее никто не верил перед началом турнира.

- Есть две составляющие: моральная, которую мы реально выполнили – страна была едина, все радовались и все довольны, и спортивная, - цитирует Черчесова RT. - Если в моральном плане мы победили, то в спортивном – нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала, мы бы завтра играли против Англии, и у нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в нас никто не верил. Мы спортсмены, и хочется в руках иметь кубок, чтобы иметь титул, а то, что мы порадовали болельщиков, конечно, нас радует.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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