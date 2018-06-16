Модрич, забивший 2400-й гол в истории ЧМ, признан лучшим игроком матча Хорватия - Нигерия

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Нигерии (2:0). 32-летний полузащитник забил второй гол во встрече, реализовав пенальти на 71-й минуте.

Кроме того, Модрич забил 2400-й гол в истории чемпионатов мира.

Во втором туре группового турнира мирового первенства в России хорваты сыграют с аргентинцами 21 мая, нигерийцы днем позднее встретятся с исландцами.

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