20:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Модрич во время чествования сборной Хорватии позвал на сцену ребенка с синдромом Дауна


Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич во время празднования второго места на чемпионате мира-2018 позвал на сцену мальчика с синдромом Дауна. Таким образом 32-летний капитан "шашечных" позволил ребенку отпраздновать успех вместе с командой.

В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли Франции со счетом 2:4. Модрич был признан лучшим игроком турнира по версии ФИФА.

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