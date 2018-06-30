Модрич пообещал отказаться от соцсетей, если не забьет в завтрашнем матче

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что перестанет пользоваться социальными сетями в случае, если не забьет в завтрашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против Дании.

- Не так важно, кто завтра забьет, - цитирует Модрича ТАСС. - Главное, чтобы мы прошли завтра дальше. Если у меня не получится забить, то я отключусь от социальных сетей.

Хорватский хавбек отметил в составе датчан полузащитника Кристиана Эриксена.

- Эриксен хороший игрок, самый важный в сборной Дании, у него был великолепный сезон в "Тоттенхэме". Но завтра все будет зависеть от командных действий, а не от отдельных футболистов, - сказал Модрич.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //