Модрич догнал Зобнина по пробегу на ЧМ-2018, сыграв на матч больше

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сравнялся с полузащитником России Романом Зобниным по пробегу на чемпионате мира-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Оба игрока пробежали по 63 километра, при этом хорвату для подобного результата пришлось сыграть на матч больше – вчера Модрич вышел в полуфинале против Англии и провел на поле 119 минут.

Третье место по количеству намотанных километров также занимает хорват – полузащитник Иван Ракитич, который пробежал дистанцию в 62, 8 километра.

Напомним, в финале чемпионата мира хорваты сыграют с Францией (15 июля, Москва, "Лужники"). Если Модрич и Ракитич появятся на поле, они смогут улучшить свой результат.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)