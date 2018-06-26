Младен Крстаич: "В России чувствуем, будто играем в Сербии"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич - о матче 3-го тура группового этапа с Бразилией.

- Бразилия - большая футбольная держава. Мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать характер. Будем играть с великой бразильской командой.

- Россия будет болеть за Сербию. Насколько поддержка чувствуется?

Я уже не раз говорил, что чувствуем, будто играем в Сербии. Мы знаем, что нас обязательно поддержат в России. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сербия – Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)

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