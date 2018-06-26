Младен Крстаич: "У Бразилии хороши все 23 игрока"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич - о матче с Бразилией на ЧМ-2018 и сильных сторонах соперника.

- ФИФА вас оштрафовала после матча со Швейцарией. Что-то готовы сказать?

- Новых комментариев у меня по этой теме нет, это уже в прошлом.

- Главный козырь Сербии - игра при стандартах?

- Все знают, что мы хороши в воздухе. У нас есть свои сильные и слабые стороны. Знаем, как играть с бразильцами. И нужно сохранять концентрацию, иначе будет как со Швейцарией.

- Что больше всего вас заботит при подготовке к матчу с Бразилией?

- Не могу сказать, что я озабочен чем-то конкретным. У Бразилии все 23 игрока очень хороши.

- Милинкович-Савич сказал, что Бразилия плохо защищается. Это стереотип такой у игроков? Вы все-таки изучили сборную?

- Это было мнение игрока. Мы знаем, что бразильцы хороши в обороне. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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