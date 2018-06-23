02:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Младен Крстаич: "У бразильцев тоже есть минусы, которые сербы постараются использовать"


Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич считает, что его команда может обыграть сборную Бразилии в третьем туре чемпионата мира. Сербам, которые после двух матчей имеют в своем активе три очка, надо выигрывать третью встречу для выхода в плей-офф.

- Нет ничего невозможного в жизни, - цитирует ТАСС Крстаича. - У бразильцев, которые, конечно, фавориты группы, тоже есть минусы, которые мы постараемся использовать

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5317213

К комментариям
0
Материалы других СМИ