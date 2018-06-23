Младен Крстаич: "У бразильцев тоже есть минусы, которые сербы постараются использовать"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич считает, что его команда может обыграть сборную Бразилии в третьем туре чемпионата мира. Сербам, которые после двух матчей имеют в своем активе три очка, надо выигрывать третью встречу для выхода в плей-офф.



- Нет ничего невозможного в жизни, - цитирует ТАСС Крстаича. - У бразильцев, которые, конечно, фавориты группы, тоже есть минусы, которые мы постараемся использовать

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