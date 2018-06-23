Младен Крстаич: "Работу арбитров матча Сербия - Швейцария" надо разбирать в Гаагском суде"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич возмутился судейством матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии (1:2). При этом специалист не стал винить в поражении только бригаду Феликса Брыха.

- Мы вчера были ограблены. Это произошло на глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Гаагском суде, - цитирует "Р-Спорт" Крстаича. - Но я не хочу перекладывать вину на других - я виноват в поражении. При счете 1:1 мы хотели одержать победу и поэтому шли вперед. Получили контратаку, и вместо 4 очков после двух туров у нас только два. Что ж, теперь нам предстоит сделать невозможное - обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, и бразильцы не исключение.

Матч Сербия - Бразилия состоится 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)