Младен Крстаич: "Первый матч против Коста-Рики очень важен"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич заявил, что верит в успех своей команды в матче первого тура чемпионата мира против Коста-Рики. Встреча пройдет в воскресенье, 17 июня.

- Коста-Рика - очень опытная команда, костяк этой сборной играет вместе уже довольно долго, - цитирует официальный сайт ФИФА Крстаича. - Мы знаем, что первый матч очень важен. У нас сильный состав с несколькими игроками, которые выступают в больших командах, поэтому мы верим в себя.

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